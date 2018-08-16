Жительница Карелии после бурного застолья не нашла свой телевизор

Сотрудники полиции раскрыли кражу телевизора и оборудования для интернет-телевидения из квартиры жительницы Петрозаводска.

Как сообщает сайт МВД по Карелии, жительница Петрозаводска обнаружила, что из ее квартиры пропали телевизор и оборудование для интернет-телевидения. О случившемся она сообщила в полицию. Как выяснилось, причиненный ущерб составил 18 тыс. рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что следов незаконного проникновения в квартиру нет. При этом потерпевшая ключи никому не передавала, и они все время находились у нее. Во время совершения кражи девушка находилась у своего знакомого. После совместного употребления спиртного она уснула. Когда дама пришла домой на следующий день, то заметила, что некоторые вещи украдены.

Определяя круг лиц, которые могли завладеть ключами от квартиры заявительницы, оперативники обратили внимание на ее знакомого. Установив его личность, полицейские узнали, что 32-летний мужчина ранее уже попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов в связи с совершением имущественных преступлений.

В ходе дальнейшей работы сотрудники полиции выяснили, что он пригласил знакомую к себе, а после того как она уснула, взял ключи от ее квартиры, забрал из нее телевизор вместе с приставкой. Похищенное подозреваемый успел сбыть, а ключи затем незаметно вернул хозяйке.

Украденные вещи полицейские обнаружили и изъяли. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. На время его расследования мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.