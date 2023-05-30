Жительница Карелии пострадала в столкновении двух китайских внедорожников

Вечером 6 июня в Суоярви не поделили дорогу две иномарки, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Во вторник, ориентировочно в 21.30, у дома №65 по Суоярвскому шоссе в городе Суоярви произошло ДТП.



По предварительным данным Госавтоинспекции республики, водитель Great Wall не пропустил автомобиль Haval, который двигался по главной дороге.



В результате ДТП травмы получила 54-летняя пассажирка Great Wall.



Впоследствии женщина самостоятельно обратилась за медицинской помощью. По факту ДТП проводится проверка.