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Жительница Карелии потеряла все сбережения, зайдя на первый попавшийся сайт

Новости. Криминал
10:38, 09 Июня 2021
фото: © freepik.com/prostooleh

В Прионежском районе 50-летняя женщина попыталась попасть на сайт своего банка, но угодила в ловушку мошенников, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района обратилась 50-летняя сельчанка. Она сообщила, что у неё похитили 17 тысяч рублей. Женщина рассказала, что через интернет хотела зайти в личный кабинет одного из банков, клиентом которого она является.

В поисковой строке жительница Прионежья ввела соответствующий запрос и перешла по первой попавшейся ссылке. Сомнений в том, что страничка может быть ненастоящей, у пользовательницы не возникло, и она ввела пароли от онлайн-сервиса, а затем данные банковской карты. После чего со счёта были списаны все хранившиеся там сбережения.

В настоящее время стражи правопорядка проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция Карелии напоминает жителям региона, что сайты-двойники — распространённая ловушка злоумышленников, и призывает быть бдительными при поиске интернет-страниц банков и магазинов. Необходимо обращать внимание на название в адресной строке: как правило, подделка имеет отличия от оригинала в буквах или цифрах.

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