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Новости. Общество
16:11, 06 Апреля 2019
фото: Валерий Поташов

Жительница Карелии потребовала отменить приказ о формировании рыбоводных участков на озере Верхнее Куйтто

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Жители старинной карельской деревни Войница выступают против создания форелевой фермы на озере Верхнее Куйтто в Калевальском районе.

Верховный суд Карелии приступил к рассмотрению иска жительницы деревни Войница Калевальского национального района Ксении-Лауры Рышкевич к республиканскому министерству сельского и рыбного хозяйства об отмене ведомственного приказа о формировании двух рыбоводных участков на озере Верхнее Куйтто.

Этот иск стал продолжением протестной кампании местного населения против размещения форелеводческого хозяйства вблизи старинной карельской деревни. Противники форелевой фермы считают, что товарное рыбоводство на этих участках нанесет серьезный удар по экологии водоема, который служит для жителей Войницы единственным источником питьевой воды. Кроме того, участники протестной кампании опасаются того, что размещение вблизи деревни форелеводческого хозяйства ограничит их в беспрепятственном использовании водных ресурсов.

Подробнее – в репортаже из зала суда.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Геннадий Гаврилов
2019-04-06 16:20:33
Поддерживаю жителей и желаю им удачи ! Нам ,жителям Карелии " от этих форелевых ферм , одни неприятности . К сожалению , сейчас живем по поговорке -" С сильным не дерись ,с богатым не судись "
Гость
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