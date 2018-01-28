Жительница Карелии пожаловалась, что мусор не вывозят, и Парфенчиков нагрянул к ней домой

Как рассказал сам глава республики, он осуществил "адресную проверку" после жалобы в соцсети.

Жительница поселка Рускеала написала Артуру Парфенчикову во "ВКонтакте" о том, что к ее дому плохо чистят дорогу, поэтому из-за снега не вывозят мусор – к мусорному контейнеру не подъехать. После чего глава республики, проезжая Рускеалу, решил заехать к ней домой с "адресной проверкой". Об этом Парфенчиков рассказал на своей странице в соцсети.

"Выяснил, что дорога, которая ведёт к крайнему дому на хуторе, является дворовым проездом, и она "выпала" из юрисдикции муниципалитета, - пишет Парфенчиков. - Поручил главе администрации Сортавальского муниципального района Л.П. Гулевичу контролировать ситуацию, проводить регулярный мониторинг состояния дорог в районе, а главе Калаамского сельского поселения А.М.Мищенко - обеспечить обслуживание поселковой дороги".

Парфенчиков рассказал, что в семье рускеальцев его позвали к столу, и за чашкой чая они "пришли к пониманию, что переезд из родного дома, где требуется ремонт, на другое место жительства далеко не всегда лучший вариант".

"Глава семьи настроен на то, чтобы своими силами сделать ремонт, и даже планирует улучшить жилищные условия путём выкупа соседней квартиры. Есть работа и собственное хозяйство, своя баня, в дом подведена вода, коммуникации, а главное - есть желание жить и работать на родной земле, растить детей. Считаю, что таким гражданам муниципальные власти должны оказывать помощь и поддержку".