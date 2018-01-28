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Новости. Общество
09:13, 28 Января 2018

Жительница Карелии пожаловалась, что мусор не вывозят, и Парфенчиков нагрянул к ней домой

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Как рассказал сам глава республики, он осуществил "адресную проверку" после жалобы в соцсети.

Жительница поселка Рускеала написала Артуру Парфенчикову во "ВКонтакте" о том, что к ее дому плохо чистят дорогу, поэтому из-за снега не вывозят мусор – к мусорному контейнеру не подъехать. После чего глава республики, проезжая Рускеалу, решил заехать к ней домой с "адресной проверкой". Об этом Парфенчиков рассказал на своей странице в соцсети.

"Выяснил, что дорога, которая ведёт к крайнему дому на хуторе, является дворовым проездом, и она "выпала" из юрисдикции муниципалитета, - пишет Парфенчиков. - Поручил главе администрации Сортавальского муниципального района Л.П. Гулевичу контролировать ситуацию, проводить регулярный мониторинг состояния дорог в районе, а главе Калаамского сельского поселения А.М.Мищенко - обеспечить обслуживание поселковой дороги".

Парфенчиков рассказал, что в семье рускеальцев его позвали к столу, и за чашкой чая они "пришли к пониманию, что переезд из родного дома, где требуется ремонт, на другое место жительства далеко не всегда лучший вариант".

"Глава семьи настроен на то, чтобы своими силами сделать ремонт, и даже планирует улучшить жилищные условия путём выкупа соседней квартиры. Есть работа и собственное хозяйство, своя баня, в дом подведена вода, коммуникации, а главное - есть желание жить и работать на родной земле, растить детей. Считаю, что таким гражданам муниципальные власти должны оказывать помощь и поддержку".

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Комментарии

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Stern
2018-01-28 18:06:05
Александр, что же Вы так пессимистично? У нас, например, всегда есть пирог( или что-то печеное) на столе.Но понятно с "однозначно ", у него всегда " крокодил не ловится, не растет покос", бедный человечек! Но у Вас то все хорошо!
Ольга Васютина
2018-01-28 17:54:25
За что извиняться?За то ,что мы ползаем по одно место в снегу?Живем хуже ,чем в Нигерии....кругом свалки мусора...,а мы за это платим десятками лет.В поселке нет канализации.....все лето вонь
kiryha
2018-01-28 16:54:18
Они всегда с собой возят. Мало ли что.
Александр Антонов
2018-01-28 16:00:50
Так неожиданно нагрянул, что аж пирог испекли. Задолбали эти театральные постановки
zanoza
2018-01-28 14:56:18
Вот какой молодец,всё о людях печётся.Сразу двух зайцев убил-и на жалобу среагировал,и чайком побаловался.
однозначно
2018-01-28 12:33:00
Промахнулись с пирогами. Барин рыбник любит.
goo
2018-01-28 11:06:54
Обычно так делает Рамзан. Из статьи непонятно, извинились ли в итоге жители поселка Рускеала?
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