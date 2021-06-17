Жительница Карелии приняла участие в «спецоперации» и лишилась 66 тысяч рублей

Мошенники под видом работников «службы безопасности» украли деньги со счета жительницы Муезерского района, сообщили в МВД Карелии.

История заявительницы началась с того, что в один из дней на ее телефон поступил звонок с неизвестного номера. Незнакомая девушка представилась работницей службы безопасности банка и попросила оказать помощь в поимке преступника. По ее словам, в местном отделении появился недобросовестный работник. Чтобы его изобличить, жительнице Муезерского района было предложено поучаствовать в «спецоперации». Для начала ей следовало оформить на себя кредит. Она выполнила указание и получила в банке 70 тысяч рублей.

Далее собеседница сообщила, что деньги нужно «вернуть» и для подтверждения перевода попросила продиктовать набор цифр, поступивший по смс. Ничего не заподозрив, женщина сообщила секретный код, а затем обнаружила, что с ее счета исчезло 66 тысяч рублей. Лже-работница заверила, что все идет по плану — средства списаны в счет погашения кредита, попросила сохранить их разговор в тайне и попрощалась.

Только спустя время потерпевшая решила рассказать о произошедшем родственникам, и они убедили ее обратиться в полицию. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по статье «кража» возбуждено уголовное дело.