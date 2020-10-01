Жительница Карелии пропила кредитные деньги сожителя, взятые на теплую одежду

В Олонецком районе женщина обокрала сожителя, который взял 10 тысяч рублей в микрокредитной организации для покупки одежды на зиму.

По сообщению МВД Карелии, в полицию обратился 59-летний житель Олонецкого района. Мужчина рассказал, что у него из кошелька пропали деньги. Это были 10 тысяч рублей, взятые им для покупки зимней одежды в микрокредитной организации.

Сотрудниками уголовного розыска установлена 50-летняя подозреваемая – сожительница заявителя. Она в последний месяц не жила дома, вела праздный образ жизни. А в конце сентября заглянула к своему мужчине вместе с подругой. Женщина заранее планировала похитить у него деньги, так как знала, что в это время у него всегда есть пенсия. После совместного распития спиртного, сожитель вышел на улицу. В это время сельчанка украла из его кошелька все деньги. Заемные средства она неделю тратила на застолья с друзьями: покупала алкоголь и закуску. Когда сотрудники полиции ее отыскали, подозреваемая созналась в содеянном и добровольно вернула оставшиеся 4 тысячи рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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