890x80
Реклама
Стало известно, как погиб на Украине боец из Карелии
29.05.2022 17:46
В Петрозаводске похоронят 17-го погибшего в ходе спецоперации на Украине военнослужащего
Сегодня 10:26
Финляндия разместит группу истребителей F-35 в 150 км от границы с Россией
Сегодня 00:10
На пороге следующей итерации
Новое
Сегодня 14:39

Жительница Карелии пропила пилу мужа

Новости. Криминал
14:15, 30 Мая 2022
фото: © Medniex

Новости партнеров

В Пряжинском районе в ходе пьяного застолье произошло преступление, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Пряжинского района поступила информация о том, что в одном из посёлков совершена кража бензопилы. Полицейские выехали на место происшествия и выяснили, что кто-то проник в квартиру местного жителя и похитил принадлежащую ему бензопилу стоимостью не менее 9,5 тысячи рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастных к краже лиц. Ими оказались 34-летний сельчанин и его 36-летняя сожительница, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Фигуранты дали признательные показания.

Они рассказали, что апрельским вечером у них в гостях находилась жена потерпевшего. Во время застолья женщина заснула, а из кармана её кофты выпали ключи от дома.

Подозреваемые решили воспользоваться ситуаций: забрали связку, проникли в чужую квартиру, обнаружили инструмент, похитили его и сбыли за 2,5 тысячи рублей. Вырученные незаконным путём деньги они потратили на алкоголь. Затем вернулись к гостье, незаметно подложили ей ключи и продолжили пить как ни в чём не бывало.

Правоохранители установили место сбыта и изъяли бензопилу. По окончании всех следственных действий её вернут законному владельцу.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция инкриминируемой фигурантам статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Расследование продолжается.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.05.2022, 15:10
В Карелии желающим подписать контракт с военкоматом обещают зарплату от 200 тысяч рублей
25.05.2022, 07:00
Карелия стала вторым регионом России, где люди чаще всего сходят с ума
26.05.2022, 18:51
«Прощай, Евгений, и прости!»
23.05.2022, 16:59
Стало известно, когда холод уйдет из Карелии
29.05.2022, 17:46
Стало известно, как погиб на Украине боец из Карелии
28.05.2022, 10:19
Стало известно, как будет называться новый ресторан на набережной Петрозаводска (ФОТОФАКТ)

Аналитика

Сегодня 14:39
Тема недели
На пороге следующей итерации
Владимир Путин позитивно оценил итоги пятилетней работы Артура Парфенчикова в Карелии и одобрил его участие в сентябрьских выборах.
Выборы в президентском контексте
28.05.2022 13:48
Далеко не уедут
27.05.2022 16:50
«Прощай, Евгений, и прости!»
26.05.2022 18:51
Кто в правительстве Карелии самый богатый
25.05.2022 15:25
Вся аналитика

Чтиво

26.05.2022 13:40
Личное мнение
Элиссан Шандалович: России необходимо вернуться к отечественной системе медицинского образования
России необходимо вернуться к системе отечественного медицинского образования, заявил спикер парламента Карелии, Заслуженный врач республики Элиссан Шандалович.
«Нужно постоянно следить за уровнем своей батарейки»
23.05.2022 12:01
Такой не железный «Железный человек»
18.05.2022 12:00
архив чтиво

Медиа

Весенняя ярмарка 2022 на улице Инженерной в Петрозаводске
27.05.2022 11:19
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.