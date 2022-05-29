Жительница Карелии пропила пилу мужа

В Пряжинском районе в ходе пьяного застолье произошло преступление, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Пряжинского района поступила информация о том, что в одном из посёлков совершена кража бензопилы. Полицейские выехали на место происшествия и выяснили, что кто-то проник в квартиру местного жителя и похитил принадлежащую ему бензопилу стоимостью не менее 9,5 тысячи рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастных к краже лиц. Ими оказались 34-летний сельчанин и его 36-летняя сожительница, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Фигуранты дали признательные показания.

Они рассказали, что апрельским вечером у них в гостях находилась жена потерпевшего. Во время застолья женщина заснула, а из кармана её кофты выпали ключи от дома.

Подозреваемые решили воспользоваться ситуаций: забрали связку, проникли в чужую квартиру, обнаружили инструмент, похитили его и сбыли за 2,5 тысячи рублей. Вырученные незаконным путём деньги они потратили на алкоголь. Затем вернулись к гостье, незаметно подложили ей ключи и продолжили пить как ни в чём не бывало.

Правоохранители установили место сбыта и изъяли бензопилу. По окончании всех следственных действий её вернут законному владельцу.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция инкриминируемой фигурантам статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Расследование продолжается.