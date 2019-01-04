Жительница Карелии пыталась перевезти через границу рыбные консервы и мед

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Женщина пояснила, что не знала о лимите данной продукции, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.
В начале декабря жительница Кондопоги перевозила с собой сыр, масло, рыбные консервы и мед – всего около 6,4 кг. Как пояснила путешественница, она не знала, что рыбные консервы и мед также относятся к готовой продукции животного происхождения, ограниченной лимитом в 5 кг.
Товары сверх нормы она вернула на территорию Финляндии. Ей дали штраф в размере 500 рублей.
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