Жительница Карелии пыталась провезти через границу почти 20 кг хлопьев

Женщину остановили на границе 24 апреля, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

Жительница Питкяранты, направляясь из Финляндии, пересекала границу в МАПП "Вяртсиля". С собой она везла 20 упаковок хлопьев зерновых общим весом 19,7 кг.

Фитосанитарных сертификатов на хлопья гражданка не имела, а между тем, ввозить в ручной клади больше 5 кг продукции высокого фитосанитарного риска без сопровождения такими документами запрещено.

Подкарантинная продукция была возвращена на территорию Финляндии.