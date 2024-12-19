Жительница Карелии рассказала о нападении собаки, гулявшей с хозяином

В Лахденпохье местная жительница пожаловалась на хозяйскую собаку, сорвавшуюся с поводка.

Жительница Приладожья Карелии разместила в группе руппе «Лахденпохья — Навсегда» пост о нападении на нее собаки, гулявшей со своим хозяином.

«Сегодня, 22.12.2024 года, в 8.30 со мной произошёл неприятный инцидент: шла в город по 5-му посёлку, возле дома ул. Ленина, 73, а мне навстречу шёл мужчина с собакой (без намордника). Собака сорвалась с поводка и накинулись на меня, порвала штаны, и осталась гематома от укуса (обращение на скорую зафиксировано)», — написала горожанка.

Женщина выразила надежду, что хозяин выйдет на связь. По словам потерпевшей, извинений от него горожанка так и не дождалась.

«Уважаемые жители 5-го посёлка, будьте бдительны. Мы ругаемся на бездомных животных, а, как оказалось, что и домашние собаки бывают агрессивны, а хозяева равнодушны», — написала жительница города.