Жительница Карелии решила сэкономить бюджет и попала под уголовную статью

Взявшая с собой слишком мало денег жительница Кеми решила оплачивать не все покупки в магазине, но попала на камеру наблюдения, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кемского района поступила информация от работников сетевого магазина: в ходе ревизии они обнаружили недостачу товара общей стоимостью две с половиной тысячи рублей.

Участковый уполномоченный полиции установил, что преступление совершила 32-летняя горожанка. В этом стражу порядка помогла запись камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала момент совершения кражи.

Женщина дала признательные показания. Она рассказала, что с собой взяла небольшую сумму денег. Поняв, что не укладывается в бюджет, жительница Кеми самые дорогостоящие продукты питания спрятала в сумку, а те товары, на которые хватило сбережений, оплатила.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело. Фигурантка обязалась возместить причинённый ущерб. Ей может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее в Петрозаводске рецидивистка-модница, недовольная тем, что муж выделил ей слишком мало денег на обновки, обокрала магазин одежды, чтобы дополнить свой летний образ