Реклама
Завершилось выдвижение кандидатов на выборах депутатов Заксобрания Карелии
03.08.2021 16:26
Ваш голос не потеряется
03.08.2021 14:17
В Карелии стартовал «Мобильный избиратель»
02.08.2021 14:42

Жительница Карелии решила сэкономить бюджет и попала под уголовную статью

Новости. Криминал
18:20, 04 Августа 2021
фото: © РБК

Новости партнеров

Взявшая с собой слишком мало денег жительница Кеми решила оплачивать не все покупки в магазине, но попала на камеру наблюдения, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кемского района поступила информация от работников сетевого магазина: в ходе ревизии они обнаружили недостачу товара общей стоимостью две с половиной тысячи рублей.

Участковый уполномоченный полиции установил, что преступление совершила 32-летняя горожанка. В этом стражу порядка помогла запись камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала момент совершения кражи.

Женщина дала признательные показания. Она рассказала, что с собой взяла небольшую сумму денег. Поняв, что не укладывается в бюджет, жительница Кеми самые дорогостоящие продукты питания спрятала в сумку, а те товары, на которые хватило сбережений, оплатила.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело. Фигурантка обязалась возместить причинённый ущерб. Ей может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее в Петрозаводске рецидивистка-модница, недовольная тем, что муж выделил ей слишком мало денег на обновки, обокрала магазин одежды, чтобы дополнить свой летний образ

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-08-04 18:43:11
Зачем всем мозг выносить? Её личные проблемы. Не все бабы умные.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.07.2021, 16:41
Жительницу Петрозаводска до смерти забили в бытовке на набережной Варкауса
28.07.2021, 11:53
В привезенных в Петрозаводск мандаринах нашли мертвых имаго
01.08.2021, 15:15
Очередную «бестолковую» лестницу сделали в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
29.07.2021, 09:33
Чемпион Олимпиады в Японии Владислав Ларин вернулся в Петрозаводск (ФОТО)
31.07.2021, 17:15
В Карелии пенсионера, поехавшего за ягодами на квадроцикле, оштрафуют на крупную сумму
28.07.2021, 07:15
Умерла «Заслуженный экономист Республики Карелия»

Аналитика

Сегодня 17:00
Обществоведение
«Петроглифы – это огонек, который мы зажгли для всего мира» 1
Археолог Александр Жульников считает, что в Карелии необходимо создание музея-заповедника древних наскальных изображений.
Город мастеров 2
Сегодня 10:57
Директор Баренц-групп: «Мечта о "Доме у воды" становится реальностью»
03.08.2021 12:42
Пожары не страшны
03.08.2021 09:00
Налоговики оказались бессильны перед «серым туризмом» 5
02.08.2021 15:23
Вся аналитика

Чтиво

30.07.2021 11:53
Без политики
«Актеры останутся и будут нам улыбаться» 7
Жители Петрозаводска хотят установить в городе памятник Олегу Далю на месте съемок советской драмы «Отпуск в сентябре».
«Чьи в лесу шишки?» 5
23.07.2021 16:26
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 9
14.07.2021 12:56
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»