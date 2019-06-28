Жительница Карелии сядет в тюрьму на 9 лет за убийство

Женщина зарезала знакомого во время ссоры, сообщили на сайте Суоярвского районного суда.

Жительница района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убила знакомого во время ссоры. Она нанесла ему один удар в область груди и не менее четырех ударов клинком ножа в область туловища.



Мужчина скончался.



В судебном заседании подсудимая вину не признала, заявила о непричастности к преступлению. Женщина заявила, что с подругой уходила на заработки, а когда вернулась, обнаружили тело.



Несмотря на непризнание вины подсудимой, собранные следователями доказательства были признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора.



Жительницу Суоярвского района приговорили к 9 годам исправительной колонии общего режима.