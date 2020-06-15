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Жительница Карелии случайно оставила мать без денег

Новости. Криминал
12:55, 16 Июня 2020
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В полицию 15 июня обратилась жительница Прионежского района, сообщили в МВД Карелии.

Женщина разрешает ребенку пользоваться своей карточкой. Дочери в соцсети пришло сообщение с акканута бывшего одноклассника. У того якобы не получалось провести платеж. Потому требовался сторонний счет.

"Скинь мне данные своей карты, я тебе на счет положу деньги, а ты с него пополнишь баланс моего мобильного, хорошо?",  – приблизительно в таком ключе было выстроено общение.

Девушка, не заподозрив неладное, направила все необходимые сведения.

С карты матери исчезло более 10 тысяч рублей. Настоящий приятель дочери, когда зашел в свой профиль в соцсети и увидел эту переписку, тут же уведомил знакомую, что его "взломали", но было поздно.

Проводится проверка.

Ранее жители Карелии за две недели перевели мошенникам 3 млн рублей.

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