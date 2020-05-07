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Жительница Карелии случайно узнала о пропаже 50 тысяч рублей

Новости. Криминал
18:00, 07 Мая 2020
фото: © pixabay
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В конце апреля в полицию Медвежьегорского района обратилась 36-летняя гражданка, сообщили в МВД Карелии.

Жительница Карелии рассказала, что со счета ее кредитной банковской карты исчезли 50 тысяч рублей. Заявительница пояснила, что данной картой она давно не пользовалась. О списании денег узнала совершенно случайно, когда зашла в мобильное приложение.

Полицейские установили, что к хищению причастна 37-летняя приятельница потерпевшей. Женщина, ранее уже имевшая проблемы с законом, созналась в содеянном.

Еще в феврале она помогла подруге установить приложение, а затем, запомнив логин и пароль, зашла в приложение уже со своего телефона и украла деньги. 

Возбуждено уголовное дело.

Ранее посетитель банка в Петрозаводске опустошил чужую карту.

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