Жительница Карелии случайно узнала о пропаже 50 тысяч рублей

В конце апреля в полицию Медвежьегорского района обратилась 36-летняя гражданка, сообщили в МВД Карелии.

Жительница Карелии рассказала, что со счета ее кредитной банковской карты исчезли 50 тысяч рублей. Заявительница пояснила, что данной картой она давно не пользовалась. О списании денег узнала совершенно случайно, когда зашла в мобильное приложение.

Полицейские установили, что к хищению причастна 37-летняя приятельница потерпевшей. Женщина, ранее уже имевшая проблемы с законом, созналась в содеянном.

Еще в феврале она помогла подруге установить приложение, а затем, запомнив логин и пароль, зашла в приложение уже со своего телефона и украла деньги.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее посетитель банка в Петрозаводске опустошил чужую карту.