Жительница Карелии не разглядела ловушку и покинула чат

Покинув чат официального сайта по поиску попутчиков, жительница республики попалась на уловку мошенников и лишилась более 30 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 37-летняя жительница Карелии, попросившая привлечь к ответственности обманувшего ее злоумышленника.

Выяснилось, что женщина оставила заявку в сервисе по поиску попутчиков, чтобы добраться до Санкт-Петербурга. Вскоре нашелся подходящий вариант, но водитель настаивал на общении через популярный мессенджер.

Именно там, а не в официальном приложении, он отправил петрозаводчанке ссылку для оплаты поездки — заказчицу при этом не смутило, что номер был зарегистрирован в Поволжье.

Как только реквизиты банковской карты были введены на открывшейся интернет-странице, со счёта дважды списались суммы по 16 тысяч рублей, вместо оговорённых 720 рублей.

В настоящее время полицейские проводят проверку по заявлению, после чего будет принято процессуальное решение.