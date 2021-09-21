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Жительница Карелии не разглядела ловушку и покинула чат

Новости. Криминал
11:23, 27 Сентября 2021
фото: © Depositphotos / leungchopan

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Покинув чат официального сайта по поиску попутчиков, жительница республики попалась на уловку мошенников и лишилась более 30 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 37-летняя жительница Карелии, попросившая привлечь к ответственности обманувшего ее злоумышленника.

Выяснилось, что женщина оставила заявку в сервисе по поиску попутчиков, чтобы добраться до Санкт-Петербурга. Вскоре нашелся подходящий вариант, но водитель настаивал на общении через популярный мессенджер.

Именно там, а не в официальном приложении, он отправил петрозаводчанке ссылку для оплаты поездки — заказчицу при этом не смутило, что номер был зарегистрирован в Поволжье.

Как только реквизиты банковской карты были введены на открывшейся интернет-странице, со счёта дважды списались суммы по 16 тысяч рублей, вместо оговорённых 720 рублей.

В настоящее время полицейские проводят проверку по заявлению, после чего будет принято процессуальное решение.

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