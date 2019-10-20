Жительница Карелии стала жертвой пьяной женщины за рулем

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Пьяный водитель сбил женщину на пешеходном переходе в Кондопоге, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувшую субботу, 19 октября, в 19.10 в Кондопоге на Октябрьском шоссе 49-летняя женщина, находясь в состоянии опьянения, управляла автомобилем Skodа и совершила наезд на 44-летнюю жительницу Кондопоги, переходившую проезжую часть по не регулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пострадала женщина-пешеход, которая была доставлена в Кондопожский ЦРБ. Обстоятельства ДТП выясняются.
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