Жительница Карелии стала жертвой пьяной женщины за рулем

Пьяный водитель сбил женщину на пешеходном переходе в Кондопоге, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую субботу, 19 октября, в 19.10 в Кондопоге на Октябрьском шоссе 49-летняя женщина, находясь в состоянии опьянения, управляла автомобилем Skodа и совершила наезд на 44-летнюю жительницу Кондопоги, переходившую проезжую часть по не регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадала женщина-пешеход, которая была доставлена в Кондопожский ЦРБ. Обстоятельства ДТП выясняются.