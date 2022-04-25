Жительница Карелии связалась с недобросовестным мастером и осталась без бани

Полиция Кондопожского района расследует мошенничество в сфере строительства, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопожского района обратилась 52-летняя горожанка, ставшая жертвой преступления.

Весной прошлого года женщина решила возвести на дачном участке баню. Она нашла по объявлению мастера, заключила с ним договор и выдала предоплату — 100 тысяч рублей — якобы на стройматериалы. Получив деньги, мужчина попрощался с заказчицей и уехал.

По договору, баня должна была быть возведена в течении месяца, но сроки постоянно переносилась — то из-за здоровья мастера, то из-за погоды. В итоге специалист вовсе перестал выходить на связь.

Полицейские вышли на 39-летнего жителя Петрозаводска. Он признался, что получил деньги от заявительницы, но из-за перенесенной операции не смог начать строительство, а весь аванс потратил.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Правоохранители выяснили, что фигурант причастен к аналогичным действиям, решается вопрос об избрании меры пресечения.