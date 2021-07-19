Жительница Карелии ударила себя ножом, но обвинила в этом другого человека

Жительницу Петрозаводска будут судить за заведомо ложный донос, сообщили в прокуратуре города.

Заместитель прокурора Петрозаводска Рашид Бескембиров утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 35-летней жительницы карельской столицы, которую полиция обвиняет в заведомо ложном доносе (ст.306 УК РФ).

О сути этого необычного уголовного дела «Столице на Онего» рассказал старший помощник прокурора Петрозаводска Олег Беляев.

- В сентябре прошлого года обвиняемая Зоя вместе с двумя приятельницами распивала спиртное, - сообщил Олег Беляев. – Женщина пожаловалась им, что поссорилась со знакомым мужчиной и очень этим огорчена. Затем она взяла на кухне нож и два раза ударила им себя в живот, хорошо, что несильно. А на следующий день заявила в полицию, что у магазина на Ключевой к ней подошли двое молодых людей и стали требовать деньги и сигареты. Когда же она отказалась, каким-то острым предметом два раза ударили ее в живот, откуда потекла кровь. После этого нападавшие убежали.

По информации сотрудника прокуратуры, в полиции Зое показали фототеку ранее судимых, по которой она «опознала» одного из своих обидчиков, оказавшимся братом ее подруги. Однако проводившие проверку сотрудники полиции выяснили, что у мужчины твердое алиби, поэтому он никак не мог быть причастным к этому разбойному нападению с применением оружия.

В конечном итоге, отметил Олег Беляев, полиция установила, что в указанное Зоей время у названного ею магазина она не была, а небольшие ножевые ранения женщина причинила себе сама. Это подтвердили обе ее подруги, с которыми Зоя участвовала в застолье. Нож как вещественное доказательство был изъят.

Теперь женщине придется ответить за заведомо ложный донос в суде. Максимальное наказание в данном случае - до шести лет лишения свободы.