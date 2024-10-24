Жительница Карелии ударила спутника ножом во время ссоры

Уголовное дело было возбуждено в отношении жительницы Кемского района.

Как сообщили в МВД Карелии, уголовное дело возбудили в отношении жительницы одного из населенных пунктов Кемского района.

Инцидент произошёл воскресным днём в одном из посёлков. Женщина пила спиртное вместе с приятелем, поссорилась с ним, схватила нож и ударила им спутника в ногу.

Потерпевшего доставили в больницу и спасли, а в отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело.