Жительница Карелии устроила застолье за счет дяди

В полицию Кемского района с заявлением о краже обратился 53-летний мужчина, сообщили в МВД Карелии.

У местного жителя пропала банковская карта – с нее списали 35 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых – 27-летней горожанки и ее сожителя. Злоумышленница приходится заявителю племянницей.



Дядя пригласил ее с женихом к себе домой – помочь по хозяйству. Решив бытовые вопросы родственника, они покинули его дом вместе с банковской картой.



Деньги они потратили на одежду, повседневные нужды, а также устроили застолье, на котором угощали друзей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мужчина в Петрозаводске накрыл новогодний стол ворованными продуктами.