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Жительница Карелии устроила застолье за счет дяди

Новости. Криминал
18:40, 29 Января 2020
фото: © Дмитрий Серебряков/ТАСС
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В полицию Кемского района с заявлением о краже обратился 53-летний мужчина, сообщили в МВД Карелии.

У местного жителя пропала банковская карта – с нее списали 35 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых – 27-летней горожанки и ее сожителя. Злоумышленница приходится заявителю племянницей.

Дядя пригласил ее с женихом к себе домой – помочь по хозяйству. Решив бытовые вопросы родственника, они покинули его дом вместе с банковской картой.

Деньги они потратили на одежду, повседневные нужды, а также устроили застолье, на котором угощали друзей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мужчина в Петрозаводске накрыл новогодний стол ворованными продуктами.

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Комментарии

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2020-01-29 18:45:12
Ключевое слово - застолье. Племянницу понять простить, дядюшку выпороть на конюшне.
Гость
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