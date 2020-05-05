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Жительница Карелии в надежде продать квартиру попалась на уловку мошенника

Новости. Криминал
13:07, 06 Мая 2020
фото: © Михаил Терещенко/ТАСС
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В полицию Медвежьегорского района обратилась 47-летняя местная жительница, сообщили в МВД Карелии.

Женщина сообщила о мошенничестве. История началась с размещения объявления на виртуальной доске – жительница района решила продать квартиру.

Вскоре позвонил "покупатель", как впоследствии выяснилось, из Уральского федерального округа. Мужчина, пожелавший приехать в Карелию в конце мая и полностью рассчитаться за покупку жилья, настаивал на том, что прямо сейчас переведет небольшой задаток.

По его просьбе владелица квартиры отправилась к банкомату и стала выполнять команды под диктовку. Ей показалось, что на ее счет была зачислена сумма в более чем 15 тысяч рублей. Позднее же выяснилось, что она сама, ничего не подозревая, перевела на мобильный номер постороннего человека свои сбережения. Тот перестал выходить на связь.

Полицейскими проводится проверка по данному факту.

Полиция Карелии напоминает – это распространенная уловка мошенников, выдающих себя за покупателей. Манипулируя действиями жертв у терминала или в интернет-сервисе банка, злоумышленники получают доступ к счетам незадачливых продавцов. 

Ранее жители Карелии "отдали" телефонным аферистам 850 тысяч рублей.

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