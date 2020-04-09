Жительница Карелии в погоне за обновками наткнулась на мошенников

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 30-летняя жительница Беломорска, сообщили в МВД Карелии.

С наступлением весны уроженка севера Карелии решила сделать заказ через Интернет. Ей понравилась куртка, которая вместе с доставкой должна была обойтись в пять тысяч рублей.

Владельцы аккаунта уточнили, что отправят одежду после оплаты. Беломорчанка перевела деньги. Переписка с продавцом была удалена, а менеджер магазина не выходил на связь.

В последнее время в республике наблюдается рост заявлений об обманном хищении средств при сделках в сети. Проверка отзывов покупателей, анализ аккаунта, здравый смысл и постоянная самопроверка помогут избежать ловушек аферистов, отметили в МВД.

Ранее предприниматель из Петрозаводска перевела мошенникам деньги, отложенные на учебу дочери.