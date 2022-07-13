Жительница Карелии в последний момент спасла свою маленькую дочь от педофила

В Карелии мужчина совершал в отношении малолетней девочки насильственные действия сексуального характера, но довести задуманное до конца ему помешала мать ребенка, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что 39-летний житель Карелии, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства, оставаясь наедине с малолетней девочкой, совершал в отношении нее иные действия сексуального характера с применением насилия. Одно преступление не смог довести до конца, поскольку было пресечено матерью ребенка. После возбуждения уголовного дела он сразу был задержан и взят под стражу.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 18 лет 10 дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года.