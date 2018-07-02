Жительница Карелии в ручной клади пыталась привезти 40 кг финских продуктов

За перевес почти в 35 кг жительницу Костомукши оштрафовали, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

В минувшее воскресенье 1 июля жительница Костомукши, возвращаясь из Финляндии после шопинга через пункт пропуска "Люття", пыталась провезти в ручной клади почти 40 кг различных продуктов.

Так жительница Костомукши везла колбасу, сосиски, фрикадельки, сардельки, бекон в количестве 8 кг; а также сыр, масло, йогурт, творог в количестве 29кг 425г, обнаружились в сумке и рыбные палочки с консервами в количестве 1кг 720 грамм.

В результате костомукшанка превысила разрешенную норму ввоза готовой продукции животного происхождения на одного человека на 34кг 155г, что является нарушением требований действующего ветеринарного законодательства РФ и Таможенного союза.

В отношении жительницы Костомукши составлен протокол об административном правонарушении, гражданке пришлось вернуть 34 кг 155 грамм продуктов обратно в Финляндию, а также придется заплатить штраф в размере 500 рублей.