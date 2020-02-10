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Жительница Карелии вместо кожаной обуви из интернет-магазина получила тапочки и пакет с песком

Новости. Криминал
13:12, 11 Февраля 2020
фото: © canva.com
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За минувшие сутки в полиции Карелии зарегистрировано 10 заявлений о кражах 190 тысяч рублей, совершенных дистанционным способом, сообщает МВД Карелии.

За минувшие сутки в полиции Карелии зарегистрировано 10 заявлений о кражах 190 тысяч рублей, совершенных дистанционным способом, сообщает МВД Карелии.

Так, жительница Лахденпохского района заказала через интернет-магазин две пары кожаных туфель, за которые заплатила 3300 рублей. Но в посылке, полученной по почте, женщина обнаружила только домашние тапочки и пакет с песком.

Житель Петрозаводска чуть не погорел "погорел", найдя объявление о продаже автомобиля в интернете. По просьбе продавца, он в качестве залога перевел 5 000 рублей. Однако, тот потребовал перевести еще 20 000 рублей. Петрозаводчанин, заподозрив мошеннические действия, потребовал деньги назад, а получив отказ - обратился в полицию.

Жительница Кондопожского района стала жертвой позвонившего лжеработника службы безопасности банка. По его совету 28-летняя женщина установила программу на мобильный телефон. После чего с ее банковских счетов списали 62 000 рублей, рассказали в МВД Карелии.

Ранее моднице из Пудожа получила вместо платьев посылку с бумагой и песком.

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Комментарии

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кир
2020-02-11 13:49:17
Наши люди не готовы к цифровому веку. Им удобно в своем 17 веке, откуда так и не вышли.
Жорж
2020-02-11 13:30:26
Если Вам предлагают выслать посылкой наложенным платежом без права вскрытия посылки перед оплатой,то это на 99% аферисты....
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