Жительница Карелии во время ночной ссоры зарезала своего мужа

На севере республики произошло убийство, подозреваемую арестовали, сообщили в Следкоме Карелии.

В Беломорском районе республики было возбуждено уголовное дело в отношении 47-летней местной жительницы, подозреваемой в убийстве.

По данным следствия, ночью 15 сентября в своей квартире женщина поссорилась со своим мужем. Во время конфликта она ударила супруга ножом в грудь. Мужчина от раны скончался.

Подозреваемую заключили под стражу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.