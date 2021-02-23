Жительница Карелии встала между дерущимися приятелями и получила сотрясение мозга

В Костомукше женщина попала под горячую руку собутыльника, в результате получила по лицу и сотрясение мозга, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши обратилась 39-летняя горожанка. Она сообщила, что неизвестный ударил ее по лицу кулаком и убежал.

Женщина пояснила, что проводила время у своего знакомого. В числе приглашённых были и его друзья. В какой-то момент её приятель вступил в словесную перепалку со своим гостем, затем завязалась драка.

Пострадавшая попыталась разнять соперников, однако сама попала под горячую руку. После случившегося жительница города обратилась в больницу. Врачи диагностировали у неё сотрясение головного мозга.

Участковым уполномоченным полиции Костомукши установлен подозреваемый - 34-летний ранее судимый горожанин, он признал свою вину. В настоящее время по факту умышленного причинения лёгкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.