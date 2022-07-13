Жительница Карелии взяла кредит по найденной ксерокопии паспорта

В Кондопоге полицейские раскрыли мошенничество, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопожского района обратился представитель микрофинансовой организации, рассказавший о злостной неплательщице, взявшей кредит в 9 тысяч рублей и просрочившей все платежи.

Полицейские связались с 51-летней заемщицей, но оказалось, что кредит она не брала. Женщина предположила, что кто-то мог воспользоваться ее персональной информацией.

Сотрудники уголовного розыска разобрались в ситуации и выяснили, что к преступлению причастна 33-летняя кондопожанка. Женщина во всем созналась — она нашла на улице ксерокопию паспорта потерпевшей и с ней взяла кредит в микрофинансовой организации. Деньги она потратила, даже не думая возвращать долг.

В настоящее время по статье «мошенничество» возбуждено уголовное дело. Кондопожанке грозит до двух лет лишения свободы.