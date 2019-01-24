Жительница Карелии задолжала ребенку более полумиллиона рублей

Женщину обвиняют в неуплате алиментов на содержание ребенка, сообщили в Пудожском районном суде.

Предварительным следствием установлено, что мать ребенка без уважительных причин уклонялась от уплаты алиментов на содержание сына, в результате чего постановлением мирового судьи была привлечена к административной ответственности в виде обязательных работ сроком на 100 часов.

Женщина продолжила невыплату средств на содержание ребенка, в результате чего общая задолженность по выплате алиментов составила 527545,10 рублей.

Назначено судебное заседание.