Жительница Карелии занялась инвестициями и отдала неизвестным около 3 миллионов рублей

Мечтавшая получить высокий доход при минимальных вложениях 55-летняя беломорчанка лишилась 2 миллионов 760 тысяч рублей.

Как сообщили в МВД Карелии, заявление в отделение полиции Беломорского района поступило от 55-летней местной жительницы. Беломорчанка за 3 месяца перевела неизвестным без малого 2 миллиона 760 тысяч рублей.

Как выяснилось, в начале года женщина увидела в сети рекламу инвестиционной компании, которая гарантировала гражданам получение высокого дохода при минимальных вложениях. Каждого вложившегося должен был сопровождать опытный консультант.

Женщина оставила заявку, после чего с ней по телефону связался специалист, объяснивший алгоритм действий. Жительница Карелии установила на телефон мобильное приложение, а затем перевела деньги неизвестному человеку — он должен был якобы приобретать акции известных компаний.

В итоге за три месяца женщина совершила несколько переводов. После того, как сумма переводов и прибыли превысила два с половиной миллиона, она попыталась вывести деньги, но не смогла. Консультант заверил ее, что это временные проблемы, и предложил переслать деньги через курьера. За это беломорчанка заплатила еще 300 тысяч рублей, но в итоге ни курьера, ни денег не дождалась.

Полиция Карелии еще раз призывает изучать работу финансовых институтов, с которыми предстоит работа, а также проверять достоверность любой информации.