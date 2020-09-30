Жительница Карелии заплатит штраф за попытку сына-подростка украсть элитный алкоголь

Комиссия по делам несовершеннолетних в Костомукше рассмотрела пять дел о кражах алкогольной продукции из сетевых магазинов.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях наказанием за такие проступки может стать штраф в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Как пишут "Новости Костомукши", маме одного из подростков, который пытался прикарманить бутылку "пиратского" крепкого напитка стоимостью свыше 700 рублей, придётся заплатить более 3 500 рублей.

На комиссии по делам несовершеннолетних в Костомукше рассмотрели 14 административных материалов. Шесть из них о появлении подростков на улице в ночное время суток без сопровождения родителей, три – о пребывании молодых людей в состоянии алкогольного опьянения и один случай побоев.

Напомним, родственники пропавшего в Костомукше подростка пожаловались в Следком России на карельских следователей.