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Жительницу Карелии оштрафовали за заросший сорняками участок

Новости. Общество
17:20, 15 Апреля 2021
фото: © pixabay.com
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Петрозаводчанку наказали 20 тысячами рублей за заросший сельскохозяйственный участок в Пудожском районе, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

В июне 2020 года сотрудники управления Россельхознадзора Карелии провели плановую проверку земельного участка сельхозназначения, расположенного в Пудожском районе. Сам участок принадлежит жительнице Петрозаводска.

В ходе проверки выяснилось, что небольшая часть территории участка используется для сенокоса, а вся остальная площадь — почти весь участок — зарастает сорными растениями и даже деревьями и кустами.

За нарушение требований земельного законодательства владелица участка получила штраф в размере 20 тысяч рублей. Она должна устранить выявленные нарушения до конца июля 2021 года.

Женщина не согласилась с постановлением и обратилась в Пудожский районный суд, но там её жалобу оставили без удовлетворения.

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