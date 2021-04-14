Жительницу Карелии оштрафовали за заросший сорняками участок

Петрозаводчанку наказали 20 тысячами рублей за заросший сельскохозяйственный участок в Пудожском районе, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

В июне 2020 года сотрудники управления Россельхознадзора Карелии провели плановую проверку земельного участка сельхозназначения, расположенного в Пудожском районе. Сам участок принадлежит жительнице Петрозаводска.

В ходе проверки выяснилось, что небольшая часть территории участка используется для сенокоса, а вся остальная площадь — почти весь участок — зарастает сорными растениями и даже деревьями и кустами.

За нарушение требований земельного законодательства владелица участка получила штраф в размере 20 тысяч рублей. Она должна устранить выявленные нарушения до конца июля 2021 года.

Женщина не согласилась с постановлением и обратилась в Пудожский районный суд, но там её жалобу оставили без удовлетворения.