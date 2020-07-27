Жительница Карелии заработала авторитет среди наркодилеров, но ее "успеху" пришел конец

Уголовное дело в отношении 11 участников ОПГ, промышлявших торговлей наркотиков, отправят в суд, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении девяти жителей Петрозаводска и двух жителей Республики Коми.

По версии следствия, с 2017 года ОПГ торговала наркотиками через Интернет-магазин на территории в Карелии. А в 2018 году обвиняемые делали закладки в Петрозаводске и Кондопоге.

У нарушителей изъяли более 1 кг различных наркотических средств.

Примечательным является тот факт, что к уголовной ответственности по данному делу привлекаются не только лица молодого возраста, являющиеся активными пользователями сети "Интернет". Среди обвиняемых две жительницы Петрозаводска, одной из которых на момент совершения преступлений исполнилось 40, а второй – 46 лет. Обе ранее не имели проблем с законом, хотя и являлись активными потребителями наркотиков. Более того, старшая из участниц своими действиями по осуществлению сбыта наркотиков смогла заработать "авторитет" у организаторов преступной деятельности и со временем заняла более высокую ступень "оптового закладчика" в иерархии группы.

В настоящее время уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд.

Ранее прокуратура республики направила в суд два уголовных дела в отношении 16 жителей Петрозаводска и 2 жителей Архангельской области, осуществлявших незаконный сбыт синтетических наркотиков.