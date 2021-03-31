Жительница Карелии зашла на популярный паблик и осталась без денег

Женщину из Прионежья обманули при попытке купить обувь онлайн, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района поступило заявление от 41-летней местной жительницы, которая перевела деньги в счёт покупки товара в интернете, но ничего не получила.

Как выяснилось, заявительница решила оформить заказ в одном из онлайн-магазинов в соцсети. Пользовательница давно следила за новинками, которые здесь публиковались, видела, что подписчиков очень много, потому не заподозрила неладное. Она выбрала понравившийся товар, нажала на сайте на активную ссылку, которая автоматически перевела её в один из мессенджеров. В диалоге с представителем магазина покупательница задала интересующие вопросы о понравившейся обуви.

Впоследствии назвала свои данные, после чего получила реквизиты счёта для оплаты товара. Когда деньги были перечислены, "продавец" пообещала отправить трек-номер для отслеживания местонахождения заказа, но этого не произошло. Через какое-то время женщина поняла, что не может просмотреть аккаунт магазина - ей ограничили доступ, а на смс-сообщения в мессенджере уже никто не отвечал.

В результате мошеннических действий жительнице Карелии причинен материальный ущерб в сумме более 11 тысяч рублей. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Примечательно, что отзывы в интернете характеризуют этот аккаунт как мошеннический, опубликовано много жалоб о том, что перед заказчиками не исполнены обязательства.