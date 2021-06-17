Жительница Карелии зашла в магазин и лишилась велосипеда

В Олонце злоумышленник украл и продал чужой велосипед за тысячу рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Олонецкого района обратилась женщина с заявлением о том, что у нее пропал велосипед. По словам потерпевшей, она отлучилась в магазин, оставив велосипед у входа, но никакими противоугонными устройствами она не пользовалась.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний житель Олонеца. Мужчина сознался в совершении хищения. По его словам, он продал велосипед незнакомцу на улице за тысячу рублей.

По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело по статье "Кража".