Жительница Кондопожского района заплатит больше 10 млн рублей за воровство электроэнергии

Энергетики обнаружили у нее "заряженный счетчик".

Индивидуального предпринимателя из поселка Березовка "поймали" на энерговоровстве. Проверки, на которых выявлено безучетное потребление электроэнергии, проводились еще в 2018 году. Сначала энергетики обнаружили, что с прибора учета сорвана пломба. А затем заподозрили, что и сам электросчетчик "вне закона".

Специалисты Карельского филиала "Россети Северо-Запад" составили акты о безучетном потреблении электроэнергии в объеме 1,6 млн кВт*ч, которые затем передали энергосбытовой компании для обращения в суд.

В ходе разбирательств прибор учета дважды направляли на экспертизу. Факт безучетного потребления полностью доказан в суде. Предпринимательница пыталась обжаловать решение первой инстанции, но следующие суды оставили его в силе.

За энерговоровство потребитель заплатит 10,4 млн рублей.

"Россети Северо-Запад" напоминают: электросетевое оборудование, находящееся под напряжением, представляет смертельную угрозу. Недобросовестные потребители, вмешивающиеся в его работу, подвергают опасности свою жизнь и жизнь окружающих. Также результатом несанкционированного подключения к электросетям может стать снижение качества электроэнергии у потребителей по соседству.

Если вам стало известно о случаях энерговоровства, сообщите об этом по номеру (8142) 59-90-90. Конфиденциальность гарантируется. По каждому обращению будет проведена проверка.