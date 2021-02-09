Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Риелтор назвал типы квартир, которые лучше не покупать на "вторичке" 1
09.02.2021 22:00
В Петрозаводске вылетевший на красный свет водитель устроил жесткую групповую аварию (ВИДЕО) 3
Сегодня 14:02
Доктор Комаровский оценил шанс повторно заболеть COVID-19 1
09.02.2021 21:30
Эксперт объяснил, почему не стоит писать свои имя и фамилию в интернете 8
09.02.2021 19:40
Стало известно, какие гаражи попадут под амнистию 4
Сегодня 10:21
Стало известно, что висит у главы Карелии на шее 14
Сегодня 11:01

Жительница Кондопожского района заплатит больше 10 млн рублей за воровство электроэнергии

Новости. Общество
15:05, 10 Февраля 2021
фото: Источник - Россети Северо-Запад
Загрузка...

Энергетики обнаружили у нее "заряженный счетчик".

Индивидуального предпринимателя из поселка Березовка "поймали" на энерговоровстве. Проверки, на которых выявлено безучетное потребление электроэнергии, проводились еще в 2018 году. Сначала энергетики обнаружили, что с прибора учета сорвана пломба. А затем заподозрили, что и сам электросчетчик "вне закона".

Специалисты Карельского филиала "Россети Северо-Запад" составили акты о безучетном потреблении электроэнергии в объеме 1,6 млн кВт*ч, которые затем передали энергосбытовой компании для обращения в суд.

В ходе разбирательств прибор учета дважды направляли на экспертизу. Факт безучетного потребления полностью доказан в суде. Предпринимательница пыталась обжаловать решение первой инстанции, но следующие суды оставили его в силе.

За энерговоровство потребитель заплатит 10,4 млн рублей.

"Россети Северо-Запад" напоминают: электросетевое оборудование, находящееся под напряжением, представляет смертельную угрозу. Недобросовестные потребители, вмешивающиеся в его работу, подвергают опасности свою жизнь и жизнь окружающих. Также результатом несанкционированного подключения к электросетям может стать снижение качества электроэнергии у потребителей по соседству.

Если вам стало известно о случаях энерговоровства, сообщите об этом по номеру (8142) 59-90-90. Конфиденциальность гарантируется. По каждому обращению будет проведена проверка.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ио
2021-02-10 15:52:53
Что же там такое было подключено что 10 млн. насчитали?
ppppp
2021-02-10 15:58:43
Ио, так считают по максимуму 15 киловатт умножают на 24 часа и на количество дней с момента последней проверки до момента установления факта. Вот и набегает кругленькая сумма.
кир
2021-02-10 15:39:32
Воровство - это наше врождённое и неотъемлемое свойство полудикой цивилизации.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.02.2021, 16:24
В Петрозаводске умер Андрей Шандалович
09.02.2021, 15:41
Минздрав объяснил причину смерти жителя Карелии после прививки от коронавируса
03.02.2021, 12:54
Сильные морозы возвращаются в Карелию
04.02.2021, 13:53
Посмотрите, что сделали с кирпичным зданием карельской таможни в Петрозаводске за 90 млн рублей (ФОТО)
03.02.2021, 17:43
Петрозаводск встал в одной большой пробке из-за снегопада (ФОТО)
04.02.2021, 14:30
"Помогите!": снова врачам из Петрозаводска пришлось спасать жизнь пациентки Сегежской больницы

Аналитика

09.02.2021 16:11
Обществоведение
Костная клиника: что делать, когда болят суставы
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Кто попадет под гаражную амнистию?
09.02.2021 16:08
Бюджетный дефицит погрузил Карелию в долги 7
09.02.2021 13:05
Бизнес по-свински 3
09.02.2021 09:30
Конституцию Карелии меняют в полузакрытом режиме 7
05.02.2021 13:50
Вся аналитика

Чтиво

09.02.2021 09:07
Кофе со сливками
Клиника доброго стоматолога 1
Накануне Международного дня стоматолога (9 февраля) гостем рубрики "Кофе со сливками" стал генеральный директор сети стоматологических клиник "Кардент" Владимир Ольшевский.
КЛИНИКИ НА ЧАЙКИНОЙ: клиники доказательной медицины для всей семьи!
04.02.2021 15:30
"После восстания в некоторых деревнях остались только старики" 7
04.02.2021 14:54
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»