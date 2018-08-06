Жительница Костомукши пожаловалась на трупный запах в квартире

В Карелии в одном из домов Костомукши женщина рассказала, что задыхается от трупного запаха, идущего из квартиры соседа.

В паблике "Костомукша Товарная" местная жительница написала, что у них в подъезде умер одинокий мужчина, являющийся ее соседом.

Так как мужчина проживал один, сообщила костомукшанка, никто не знал о его смерти, поэтому труп пролежал в квартире около недели и от жары начал разлагаться.

"После того, как вскрыли квартиру, трупный запах был невыносимым, - сказала женщина, - сейчас дверь опечатана. Но так как открыт балкон для проветривания, то весь запах идет на соседние балконы и в квартиры, что нереально даже открыть форточку у себя. У нас детки маленькие. Дышать ядом опасно для всех, а для них особенно".

Женщина просит подсказать, за чей счет должна проводиться дезинфекция, раз у умершего соседа нет родственников?