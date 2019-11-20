Подписаться
Новости. Происшествия
10:06, 20 Ноября 2019
фото: © Артем Геодакян/ТАСС

Жительница "культурной столицы" пыталась заработать на пенсионерах из Карелии

Загрузка...

В Прионежском районе расследуются два уголовных дела о мошенничествах, сообщили в МВД Карелии.

По версии следствия, 40-летняя жительница Петербурга приехала в Карелию с целью незаконного заработка. Женщина арендовала квартиру в Петрозаводске и отправилась в однид из поселков Прионежья.

Злоумышленница посетила 80-летнюю местную жительницу: заявила ей, что проводит противопожарный инструктаж, а зпосле вынудила купить средства для пожаротушения за 5 тысяч рублей. Реальная стоимость товара составляла 500 рублей.

В другом случае гражданка наведалась к 71-летней пенсионерке. Но пожилая женщина не поверила незваной гостье. 

В настоящее время полицейские выясняют причастность подозреваемой к иным преступлениям.

Ранее житель Петрозаводска получил 6 лет колонии за мошенничество с деньгами горожан на 9,5 млн рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2019, 06:25
Птицы дохнут прямо на лету, снег стал желтым – жители Карелии в панике (ФОТОФАКТ)
18.11.2019, 11:58
Как студент из Карелии попал в "заложники" финского училища
19.11.2019, 06:40
Стали известны официальные итоги проверки после массовой гибели птиц в Карелии
18.11.2019, 12:18
Студент из Карелии испытал на себе "прелести" финского училища
17.11.2019, 11:05
Известный эколог Павел Пашков назвал происходящее в Сегеже апокалипсисом
14.11.2019, 13:19
Жительница Карелии показала пародию на мэра города, не справляющегося со снегопадом (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 11:02
Политкухня
Высокие стандарты выборов
В Карелии начнут работать цифровые избирательные участки.
"Вас отвезут на кладбище, и все останется так, как есть" 4
19.11.2019 14:42
"Мама, не плачь" 3
18.11.2019 13:45
Как студент из Карелии попал в "заложники" финского училища 22
18.11.2019 11:58
Умный Петрозаводск с Ириной Мирошник 10
18.11.2019 09:08
Вся аналитика

Медиа

Стоп-кадр на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
15.11.2019 16:07
все фото и видео

Опрос

Напугал ли вас "Сегежский мор"?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»