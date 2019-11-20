Жительница "культурной столицы" пыталась заработать на пенсионерах из Карелии

В Прионежском районе расследуются два уголовных дела о мошенничествах, сообщили в МВД Карелии.

По версии следствия, 40-летняя жительница Петербурга приехала в Карелию с целью незаконного заработка. Женщина арендовала квартиру в Петрозаводске и отправилась в однид из поселков Прионежья.



Злоумышленница посетила 80-летнюю местную жительницу: заявила ей, что проводит противопожарный инструктаж, а зпосле вынудила купить средства для пожаротушения за 5 тысяч рублей. Реальная стоимость товара составляла 500 рублей.

В другом случае гражданка наведалась к 71-летней пенсионерке. Но пожилая женщина не поверила незваной гостье.

В настоящее время полицейские выясняют причастность подозреваемой к иным преступлениям.

Ранее житель Петрозаводска получил 6 лет колонии за мошенничество с деньгами горожан на 9,5 млн рублей.