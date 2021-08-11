Жительница Ленобласти устроила ДТП в Карелии, в котором пострадал ребенок

В Олонецком районе женщина на внедорожнике врезалась в дерево – пострадали два человека, в том числе ребенок, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую среду, 11 августа, в 13.30 в Олонецком районе, на 34 км автодороги «Олонец-Питкяранта-Леппясилта», 49-летняя женщина, водитель автомобиля Land Rover, не справилась с управлением и совершила съезд в кювет с последующим наездом на дерево.

В результате ДТП травмы получила водитель и ее пассажиры — 52-летний мужчина и 11-летняя девочка. Все участники ДТП — жители Ленинградской области.