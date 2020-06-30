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Председатель УИК отказалась от автомобиля (ВИДЕО)

Новости. Общество
16:44, 30 Июня 2020
фото: © ЦНКиНТ РК
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Пять дней подряд в прямом эфире в группе Wiki Карелия разыгрывают автомобили.

Подарки получают участники викторины "Карелия – наш родной край".

Вчера счастливая комбинация выпала жительнице Медвежьегорского района из деревни Толвуя. Автомобиль Niva Urban должен был достаться  Анне Александровне Ванюшкиной. Анна Александровна отказалась от подарка в пользу многодетной семьи из Медвежьегорского района. В этом обращении она сообщает причины данного поступка.

Принять участие в Викторине "Карелия – наш родной край" можно до 1 июля. Подробнее об условиях и подарках можно узнать в группе Wiki Карелия. Сегодня в 20.20 в этой группе будет следующая прямая трансляция, в которой разыграют пять кофемашин и два автомобиля.

Участвуй в викторине, ведь именно ты можешь стать следующим победителем.

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Комментарии

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бюджет
2020-06-30 18:00:34
Политологи совсем охренели? Кто же откажется от автомобиля????
Гость
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