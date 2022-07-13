Жительница Петрозаводска купила колбасу на фальшивые деньги

Росгвардейцы задержали 50-летнюю горожанку, сообщили в пресс-службе карельского управления.

На пульт Петрозаводского отдела вневедомственной охраны поступил вызов из магазина на улице Мелентьевой. Как выяснилось, посетительница магазина попыталась при покупке колбасы и сигарет расплатиться за товар фальшивой купюрой номиналом в 2 тысячи рублей.

Росгвардейцы установили личность подозреваемой. Ею оказалась 50-летняя жительница Петрозаводска. Горожанка была задержана и передана полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее подросток из Москвы пытался ночью вынести бутылку коньяка из магазина в Петрозаводске.