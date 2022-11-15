Жительница Петрозаводска отправила коллегу в командировку с шофером-мошенником

Мужчина собирался в рабочую поездку в Мурманск, но водитель потребовал предоплату и данные банковской карты, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска на днях обратился горожанин. Он рассказал, что мошенники обманули его и похитили несколько десятков тысяч рублей.

Петрозаводчанин собирался в командировку в Мурманск. Транспортные вопросы в его организации решает женщина-администратор. Она подыскала объявление на сайте поиска попутчиков и выслала данные своему коллеге.



Найденный по объявлению водитель потребовал у него предоплату и выслал ссылку. В окошке для перевода средств было указано, что со счета спишут семь рублей; требовалось ввести данные банковской карты.



Однако в результате мужчина лишился 34,5 тысячи рублей. Обнаружив ошибку, клиент вновь связался с шофером. Тот обещал исправить произошедшее и выслал еще одну ссылку якобы для возврата средств.



Петрозаводчанин понял, что попал на уловку мошенников и обратился в полицию. Правоохранительные органы проводят проверку.