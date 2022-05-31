Жительница Петрозаводска получила консервным ножом по голове и пошла жаловаться в полицию

Судимый житель Петрозаводска поставил точку консервным ножом в конфликте матери и дочери, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 26-летняя местная жительница и сообщила, что в отношении неё совершено преступление.

Майским днём девушка пришла домой к матери, которая проживает отдельно. Во время встречи между близкими родственницами произошёл конфликт, в который вмешался и 48-летний ранее имевший проблемы с законом сожитель женщины. Установлено, что мужчина взял консервный нож и один раз ударил им гостью по голове. О случившемся потерпевшая сразу же сообщила в правоохранительные органы. На место были направленны сотрудники ППС.

Проверку по происшествию провёл участковый уполномоченный полиции. Согласно медицинскому заключению, травма не повлекла вреда здоровью. Пострадавшая рассказала, что петрозаводчанин уже привлекался к административной ответственности за побои её матери.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Фигурант дал признательные показания. Санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает наказание в виде штрафа или исправительных работ на срок до шести месяцев.

Дознание продолжается.