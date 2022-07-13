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Жительница Петрозаводска пообщалась с незнакомцем в одном из мессенджеров и пожалела об этом

Новости. Криминал
18:00, 26 Июля 2022
фото: © PxHere, тематическая иллюстрация

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Попытка купить лодочный мотор закончилась для петрозаводчанки потерей денег, сообщили в МВД Карелии.

Жертвой обмана в сети стала 35-летняя петрозаводчанка, обратившаяся в полицию. Женщина рассказала, что нашла в сети объявление о продаже лодочного мотора. Продавец после общения в официальном чате приложения предложил перейти на один из мессенджеров. Жительница карельской столицы согласилась.

Продавец попросил внести половину суммы в качестве предоплаты, после чего показал женщине фото документов, якобы подтверждающих отправку товара. Поверив собеседнику, петрозаводчанка перевела оставшиеся 15 тысяч рублей.

Через два дня она решила проверить статус доставки, посетила сайт транспортной компании и выяснила, что такого заказа нет. Попытки связаться с продавцом успехом также не увенчались.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Пол статье «мошенничество» возбуждено и расследуется уголовное дело.

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