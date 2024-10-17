Жительница Петрозаводска попросила детей не стрелять по окнам

Горожанка устала мыть окна от разводов.

Жительница Ключевой пожаловалась на детей, которые стреляют по окнам. Женщина написала об этом в паблике Ключевая | Новости района.

«На Сегежской дети стреляют по окнам, родители поговорите пожалуйста. Надоело окна мыть», — сообщила автор поста.

Некоторые пользователи соцсети написали, что дети стреляют рябиной, как это бывает в детских уличных играх.

Однако одна из горожанок ответила в комментариях, что это гелевые шарики и они безобидные.

«Ребенку подарили подарок на день рождения. Гулял он ровно час с этим автоматом. Стреляет он орбизами (гелевые шарики, состоящие из воды на 90%) и исключительно по своему окну. И на окнах остались пятна-как капельки дождя. Абсолютно безобидная игрушка. Это не рябина», — возмутилась пользовательница соцсети.

Ранее мы сообщали, что трое подростков устроили стрельбу из пистолета в центре Петрозаводска.