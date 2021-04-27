Жительница Петрозаводска проиграла на бирже мошенникам 120 тысяч рублей

Петрозаводчанка решила заработать в интернете и стала жертвой мошенников, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 38-летняя горожанка. Она сообщила, что стала жертвой обмана, когда искала способ дополнительного заработка через интернет. На одном из сайтов увидела рекламу «брокерских услуг» и решила вложить средства.

Спустя некоторое время она вывела первый «доход» — 750 рублей. У петрозаводчанки появился азарт, и она начала повышала ставки. Но вскоре с ней перестали выходить на связь. В итоге потерпевшая понесла убытки в размере 120 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Ранее пенсионерка в Петрозаводске 30 раз пополнила счет мошенников.