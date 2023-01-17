Жительница Петрозаводска пошла на кражу ради красивой прически на Новый год

Полиция Петрозаводска раскрыла магазинную кражу краски для волос, перчаток, чулок, колготок и елочных игрушек.

В дежурную часть полиции Петрозаводску поступило сообщение о краже. Сотрудники магазина заявили, что неизвестная украла товары на сумму более четырех тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска нашли 43-летнюю подозреваемую. Женщина рассказала, что хотела окрасить волосы, поэтому и отправилась в магазин.



Там, кроме краски, она взяла средства для ухода за волосами, перчатки, чулки, детские колготки, шарики для новогодней елки и косметику в подарок дочери.



Спрятав товары, она вышла из магазина. Краденое использовала для личных нужд, но волосы так и не окрасила. Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в МВД Карелии.