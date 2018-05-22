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Новости. Криминал
15:57, 22 Мая 2018

Жительница Петрозаводска пострадала из-за случайного гостя

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Она дала попользоваться мобильным телефоном и лишилась 12 тысяч рублей.

Как сообщили в МВД Карелии, с заявлением о пропаже денег с банковской карты обратилась жительница Петрозаводска. По словам женщины, карту она никому не передавала, парольную информацию не сообщала, но при проверке баланса обнаружили, что со счета списаны 12 тысяч рублей.

Проверяя полученную информацию, полицейские выяснили, что накануне пропажи денег в гости к заявительнице приходил малознакомый мужчина. После совместного употребления спиртного он ушел, а на следующий день женщина обнаружила, что часть ее сбережений исчезла.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность гостя. Им оказался 38-летний житель Петрозаводска, который ранее неоднократно попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов и привлекался к уголовной ответственности. Он рассказал полицейским, что во время общения с потерпевшей попросил у нее мобильный телефон якобы для совершения звонка. При этом, используя специальное приложение, подозреваемый перевел ее деньги на свой счет. Петрозаводчанин стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ. На время следствия ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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