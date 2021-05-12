Жительница Петрозаводска потеряла деньги, втянувшись в игру на бирже с мошенниками

Петрозаводчанка попыталась получить доход на сделках с нефтью, но оказалось, что биржа ненастоящая, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска с заявлением о мошенничестве обратилась 32-летняя местная жительница. Объясняя, что и как произошло, горожанка сама удивилась тому, с какой лёгкостью поверила заманчивому анонсу, хотя не раз читала в СМИ о криминальных уловках мошенников.

Будучи профессионально связанной со сферой экономики, петрозаводчанка разбирается в современных финансовых инструментах. Майским днём она обратила внимание на контекстную рекламу, предлагавшую инвестировать средства на брокерской площадке. Причём оформление напоминало стиль известного банка.

Женщина заинтересовалась анонсом и вскоре уже заполняла форму инвестора на некоем сайте. На следующий день с ней связались услужливые менеджеры, которые упоминали название банка, красочно рассказывали о перспективах онлайн-заработка. Для первого пополнения открытого на сайте депозита петрозаводчанка перевела 13 тысяч рублей. И обнаружила, как деньги мгновенно начали движение — прирост, падение, снова прирост… Это создавало прочную иллюзию того, что происходит реальная игра на бирже.

Вскоре позвонил представитель платформы и предложил получить крупный доход на сделках с нефтью. Согласившись, петрозаводчанка рассталась с суммой в 80 тысяч рублей. А сразу после этого попыталась вывести часть заработанной прибыли. Однако это не удавалось. Обращения к менеджерам оканчивались ничем — те как будто не понимали, о чём их спрашивает жительница Карелии.

Закрались подозрения. Беглая проверка в поисковике завершилась разочарованием — оказалось, в отзывах жители разных регионов жалуются, что не смогли вывести средства и уже давно на многочисленных ресурсах называют площадку мошеннической.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия, проводят проверку.

Полиция напоминает, что на рынке финансовых услуг действуют не только добросовестные игроки. Цифры прибыли в личном кабинете не означают, что граждане действительно инвестируют средства, нередко это лишь игра, имитирующая настоящую деятельность. Часто ещё до тщательной проверки условий договора, юридического адреса, наличия лицензии, на выручку придёт простая перепроверка отзывов в сети.